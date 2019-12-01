Diputados aprueban en comisiones iniciativa presidencial sobre reforma a aranceles

Diputados aprueban en comisiones iniciativa presidencial sobre reforma a aranceles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:18:40
Ciudad de México, a 9 de diciembre 2025.- La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto presidencial, para reformar diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE).

Cabe señalar que, la aprobación se dio con 10 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones.

Por lo anterior, pasara al Pleno de San Lázaro para ser analizado y después votado.

De ser aprobado, la LIGIE impondrá aranceles a mil 463 productos de países principalmente asiáticos, con los que no existe un tratado comercial.

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Salim Alle resaltó que la iniciativa tiene por objetivo “garantizar un entorno económico equilibrado, competitivo y favorable al desarrollo del país”.

Explicó que el objetivo se logrará a través de la implementación de aranceles a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio, entre otras.

