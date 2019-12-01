Diputado Mauricio Cárdenas Palacias rinde su primer informe de actividades en Querétaro

Querétaro, Querpetaro, 22 de agosto del 2025.- El 93 por ciento del Paquete Económico que se aprobó para 2025, se destinó al gasto directo a programas, obras y servicios para la gente, lo que representa más recursos para educación superior, seguridad pública, salud, movilidad y medio ambiente, reconoció Mauricio Cárdenas Palacios, durante su primer informe de actividades.

“Destinamos más recursos para hospitales, medicamentos y atención médica. Más presupuesto para universidades públicas, maestros y tecnología educativa. Y lanzamos un mensaje firme al gobierno federal: la salud y la educación no se regatean, son un derecho que se debe garantizar siempre”, expresó.

Ante la asistencia de 3 mil ciudadanos y actores políticos como el presidente municipal de Querétaro Felifer Macias y los senadores Agustín Dorantes y Guadalupe Murguía, indicó que se realizaron reformas que amplían derechos y defienden la dignidad de las personas como la ampliación del permiso de paternidad, se impidió que agresores de mujeres o deudores alimentarios puedan ser candidatos, se tipificó con mayor severidad la violencia contra mujeres embarazadas y presentó una iniciativa para que madres y padres de familia puedan contar con lactarios y cambiadores públicos en todo el estado.

Señaló que, desde el Congreso estatal se protege a niñas, niños y jóvenes, por eso destacó la aprobación de la Ley Kuri, la cual restringe el acceso temprano a redes sociales, obliga a plataformas a verificar edad y proteger a los menores.

Reiteró su compromiso de no dar ni un paso atrás en la construcción de paz y justicia, por ello junto al gobernador Mauricio Kuri, impulsó una ley que prohíbe y sanciona la apología del delito y la promoción de la violencia durante eventos públicos en Querétaro.

Añadió que durante este primer año de actividades ha recorrido las colonias para conocer de viva voz las necesidades de las y los queretanos, prometió regresar tras ganar las elecciones y lo ha cumplido.

“Durante este primer año no ha habido un solo día en el que no hayamos salido a caminar, a recorrer las calles, a escuchar sus necesidades y a atender cada solicitud, sin importar lo grande o pequeña que pareciera. Porque ser diputado no es un título, es un compromiso de vida: estar con la gente y para la gente”.

Se comprometió a seguir trabajando para presentar iniciativas, proponer reformas y realizar gestiones que permitan defender a Querétaro, mantener y mejorar la calidad de vida de las familias queretanas.

“Un año de resultados, de cercanía y de trabajo sin descanso. Pero esto apenas comienza. Hoy quiero decirles que vamos por más: por más seguridad, por más oportunidades, por más espacios dignos, por más calidad de vida para todas y todos”.