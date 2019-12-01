Diputado Marco Polo destaca la colaboración y el compromiso en el Congreso de Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:28:01

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- En el inicio del segundo año legislativo, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez resaltó el compromiso del Congreso de Michoacán con la construcción colectiva, el diálogo plural y el respeto a las diferencias.

El diputado, integrante de la Representación Parlamentaria, reconoció el esfuerzo de los legisladores y destacó la importancia de la colaboración para lograr acuerdos históricos, especialmente en la reforma del Poder Judicial.

Aguirre Chávez demandó a los jueces presentes a la sesión y previo a tomar protesta a hacer del Poder Judicial un poder del pueblo.

También reconoció el papel del Gobernador Alfredo Ramírez, en la generación de un ambiente de colaboración entre los poderes del Estado. Finalmente, reiteró la disposición del Congreso a trabajar con todos los sectores sociales para construir una agenda de trabajo que responda a las necesidades de Michoacán.