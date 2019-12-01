Diputado Marco Polo destaca la colaboración y el compromiso en el Congreso de Michoacán

Diputado Marco Polo destaca la colaboración y el compromiso en el Congreso de Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:28:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- En el inicio del segundo año legislativo, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez resaltó el compromiso del Congreso de Michoacán con la construcción colectiva, el diálogo plural y el respeto a las diferencias.

El diputado, integrante de la Representación Parlamentaria, reconoció el esfuerzo de los legisladores y destacó la importancia de la colaboración para lograr acuerdos históricos, especialmente en la reforma del Poder Judicial.

Aguirre Chávez demandó a los jueces presentes a la sesión y previo a tomar protesta  a hacer del Poder Judicial un poder del pueblo.

También reconoció el papel del Gobernador Alfredo Ramírez, en la generación de un ambiente de colaboración entre los poderes del Estado. Finalmente, reiteró la disposición del Congreso a trabajar con todos los sectores sociales para construir una agenda de trabajo que responda a las necesidades de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera en un velorio de Zamora, Michoacán deja una mujer muerta y tres heridos
Zinapécuaro, Uruapan, Peribán y Tocumbo, los municipios que decidieron suspender las Fiestas Patrias por inseguridad en Michoacán
Atacan con bombas molotov vivienda en Uruapan, Michoacán; solo daños materiales
Confirman captura de secretario de Jiquilpan ligado a videos del “Ejército Purépecha” de Michoacán, y tres falsos policías que buscan rescatarlo
Más información de la categoria
Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red criminal en Paraguay
Se esperan lluvias intensas en al menos 8 estados
Confirman captura de secretario de Jiquilpan ligado a videos del “Ejército Purépecha” de Michoacán, y tres falsos policías que buscan rescatarlo
A punta de pistola roban camioneta a la exdiputada Brenda Fraga en Uruapan, Michoacán
Comentarios