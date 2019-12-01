Diputado independiente exige apoyo de la Presidenta Sheinbaum ante la violencia en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:23:43

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.– El diputado independiente, Carlos Bautista Tafolla, solicitó un minuto de silencio en memoria de Brígido Guzmán policía municipal caído en Uruapan a manos de la delincuencia organizada la noche de este domingo.

Desde la tribuna del Congreso local, durante la apertura del segundo año legislativo, exigió el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para combatir a los criminales que dijo atentan contra las autoridades y la ciudadanía.

El diputado lamentó que Michoacán reviva episodios de violencia durante las fiestas patrias, como los ocurridos en el año 2008 en Morelia.

Bautista Tafolla exhortó a garantizar la seguridad de los michoacanos, sugiriendo la cancelación de las festividades patrias como hasta el momento lo han hecho los municipios de Peribán, Zinapécuaro, Uruapan y Tocumbo.

Finalmente manifestó su respaldo a las acciones ejecutadas desde la administración municipal de Uruapan, encabezada por Carlos Manzo.