Diputado Ernesto Núñez Aguilar reconoce "reconfiguración del escenario político" en Michoacán y analiza su candidatura a la gubernatura

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 16:55:36

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- El Diputado Federal Ernesto Núñez Aguilar, admitió que el panorama político en Michoacán ha sufrido una "reconfiguración completa" tras el caso del edil de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, lo cual obliga a reevaluar su propia aspiración como perfil para la gubernatura del estado.

El también líder estatal del PVEM, indicó que es momento de ser "cautos", ya que la situación actual no permite tomar decisiones apresuradas.

Dijo que su principal acción inmediata es solicitar una reunión con las dirigencias nacionales de su instituto político para definir la ruta a seguir en el 2027, competir solos o en coalición.

Señaló que la reconfiguración implica que actores que antes no se visualizaban podrían surgir.

"Pues yo creo que los que se veían ya no se van a ver, hay un replanteamiento y que hoy surgen nuevos actores a eso me refiero con la reconfiguración y gente que no se visualizaba, hoy se visualiza", apuntó en entrevista el líder del PVEM.

El líder político afirmó que, aunque el ambiente es de "alto riesgo," su prioridad es trabajar con responsabilidad para definir las próximas decisiones partidistas.