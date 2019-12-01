Diputado del PRI confronta a Álvarez Máynez por crisis de agua en Jalisco

Diputado del PRI confronta a Álvarez Máynez por crisis de agua en Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 20:47:44
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Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- El diputado federal del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, confrontó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, en la Cámara de Diputados, a quien reclamó por la crisis de agua contaminada en Jalisco.

Durante el altercado, Mancilla llamó “asesino” a Álvarez Máynez y lo acusó por las afectaciones a los habitantes que reciben agua sucia en sus hogares. Después, lo siguió hasta las oficinas de Movimiento Ciudadano, en dónde arrojó agua sucia en el logo del partido.

Por su parte, Álvarez Máynez acusó a los priistas de buscar provocar un espectáculo en lugar de contribuir a resolver el problema, también señaló que el incidente representa una falta de respeto para quienes exigen legítimamente tener acceso a agua limpia.

A través de sus redes sociales, el dirigente de MC también criticó la conducta de los legisladores del PRI y aseguró que, en los videos del enfrentamiento, se observa a personas que acompañaban a Mancilla empujando y agrediendo a diputados.

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