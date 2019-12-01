Diputado Barragán afirma que denuncia contra rectora de la UMSNH es tema personal del legislador Gaona

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 13:47:21

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026. — El diputado Juan Carlos Barragán, legislador del partido Morena, manifestó su rechazo por la intención de interponer una denuncia ante el Tribunal Anticorrupción contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila González, por el supuesto incumplimiento en la actualización de reglamentos jurídicos y administrativos.

Barragán señaló que la acción impulsada por el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Baltazar Gaona, no cuenta con respaldo unánime dentro de su bancada, sugiriendo que podría tratarse de una agenda personal o una instrucción externa.



El legislador morenista enfatizó que la decisión de proceder no representa al grupo parlamentario guinda.

"Nosotros no reconocemos esa posición y esa postura del propio presidente de este Congreso... no tiene esa atribución para tomar decisiones a nombre de todos y cada uno de nosotros si no hay consenso", apuntó en entrevista.

Indicó que la insistencia del presidente de la Mesa Directiva en este tema parece ser una injerencia indebida en los asuntos internos de la Casa de Estudios.

El diputado reiteró el llamado a cesar la presión externa sobre la institución, recordando que la autonomía universitaria debe ser respetada para que sean los propios universitarios quienes definan sus tiempos.

"Le pedimos que deje de intervenir en la vida interna de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que ellos fijen sus propios tiempos y sus propios momentos", declaró Barragán.

El argumento de la denuncia se centra en el incumplimiento del Decreto 163, pero Barragán sostiene que la verdadera motivación detrás de la prisa es de índole política y no administrativa, especialmente ante la proximidad del proceso de renovación rectoral.