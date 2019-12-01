Diputada pide investigar quién ordenó reprimir y cerrar el Congreso a ciudadanos de Apatzingán durante sesión solemne

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 14:43:35

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2025.- La diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel exigió al Congreso investigar enérgicamente quién giró las instrucciones para restringir el acceso y reprimir a los ciudadanos de Apatzingán que intentaban presenciar una sesión solemne en el Palacio Municipal, el pasado 22 de octubre.

Durante su intervención, la legisladora criticó que la sesión, que debería ser la "casa del pueblo", se transformara en un evento "cerrado" y "amparado en unos protocolos que resultan no sólo injustificados, sino absurdos".

La diputada morenista recordó que, si bien el Artículo 32 de la Ley Orgánica faculta a la Presidencia del Congreso a preservar el orden, esta atribución "no puede bajo ninguna circunstancia convertirse en un instrumento de la violación hacia el pueblo".

Garibay Esquivel señaló que los ciudadanos fueron "perseguidos y cercados por elementos de la Guardia Civil" en las calles aledañas, y al intentar acercarse al recinto, "fue el propio Congreso, la casa del pueblo, quien le cerró las puertas".

La legisladora enfatizó que la solemnidad de la sesión, conmemorativa de una fecha histórica, no debe confundirse con el secretismo. Citando los artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica del Congreso, recordó que las sesiones son públicas.

Calificó el acto de amedrentar y obstaculizar el acceso ciudadano como "cuando menos soberbio, quizá vergonzoso o incluso inadmisible", concluyendo que "ningún símbolo de autoridad justifica el abuso de poder ni el desprecio de quienes nos dieron el mandato para representarles".