Diputada de MC anuncia “lluvia de juicios políticos” contra Rosario Piedra por crisis de desapariciones

Diputada de MC anuncia “lluvia de juicios políticos” contra Rosario Piedra por crisis de desapariciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 16:01:33
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Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, anunció que impulsarán una “lluvia de juicios políticos” en contra de Rosario Piedra, los cuales estarán respaldados por madres buscadoras, víctimas, colectivos y personas defensoras de derechos humanos.

La legisladora acusó a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de haber actuado con negligencia, así como de incurrir en solapamiento y encubrimiento frente a la crisis de desapariciones en México.

Asimismo, señaló que este mecanismo quedará en manos de las víctimas, quienes podrán impulsar directamente los procesos correspondientes.

Ballesteros también mencionó que el Poder Legislativo no puede permanecer en silencio ante los señalamientos realizados por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la situación de desapariciones en el país.

De igual forma, adelantó que se contemplan otras dos rutas de acción: acudir a instancias internacionales para cuestionar la autonomía de la CNDH, así como presentar una denuncia ante el sistema interamericano por desapariciones en México.

Finalmente, la diputada advirtió que, en un país democrático, Rosario Piedra ya debería haber presentado su renuncia.

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