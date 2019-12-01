Diputada Brissa Arroyo y Comisario de Policía Morelia, José Pablo Alarcón suman esfuerzos por seguridad en municipio 

Morelia, Michoacán, a 8 de Septiembre de 2025.- Con el objetivo de sumar esfuerzos por la seguridad vecinal en colonias del Centro Histórico, la Diputada Local Brissa Arroyo, sostuvo una reunión de trabajo con el Comisario de la Policía Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo, vecinas y vecinos.

Durante el encuentro, que se realizó en las instalaciones de la Casa de Atención Ciudadana de la Diputada Local Brissa Arroyo, asistió José Pablo Alarcón Olmedo, Comisario de la Policía Morelia y junto con sus colaboradores escucharon las demandas de vecinos que habitan en las Calle del Trabajo, Primero de Mayo, 5 de Febrero, Avenida Morelos Norte, entre otras del primer cuadro de la ciudad.

“Veo a Morelia como la ciudad de las oportunidades, y es importante sumar esfuerzos con las instituciones y ciudadanía para hacer que esas oportunidades lleguen a la gran mayoría.

Tenemos que trabajar para hacer de Morelia la casa segura de todas y todos”, enfatizó Brissa Arroyo.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, subrayó que su quehacer legislativo se ha caracterizado por mantener alianzas con la ciudadanía, desde un Parlamento Abierto se atiende a todos los sectores y se tocan puertas para que sean escuchados, como es ahora en el tema de la seguridad.

El Comisario, José Pablo Alarcón, escuchó los planteamientos y demandas que preocupan a los vecinos como la inseguridad, delitos como el robo, rampas y balizado de espacios para personas con discapacidad, topes, alumbrado público y transporte público eficiente.

A su vez, detalló cómo funciona la Corporación policial ante emergencias, cómo se atienden las diversas demandas en tema de seguridad, y también se acordó que de manera conjunta con la Legisladora Local Brissa Arroyo se estarían atendiendo algunas de las peticiones de los vecinos.

