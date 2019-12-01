Diputada Belinda Hurtado pide transparencia en desincorporación de bienes patrimoniales

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 14:38:21

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026. — La diputada local de Morena, Ana Belinda Hurtado Marín, llamó a las comisiones legislativas para que manejen con transparencia el proceso relacionado con la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal sobre la desincorporación de bienes inmuebles.

Durante la sesión del Congreso local de este jueves, la legisladora recordó el antecedente de 2021, cuando se movilizaron protestas precisamente por procesos de desincorporación de activos que generaron desconfianza, hechos ocurridos durante la administración de Silvano Aureoles Conejo.

"Y mi pregunta sería a las comisiones. Obviamente ahorita no van a contestar, van a hacer el trabajo. ¿Quién va a hacer el avalúo? ¿A quiénes se les va a vender? ¿Y por qué esas propiedades? Y recordemos que es el patrimonio de los ciudadanos", comentó Belinda.

En respuesta, el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, le respondió a la diputada Belinda Hurtado "extrañándole su comentario", debido a que previamente habían tenido una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

"Se nos había explicado este procedimiento que se iba a presentar en el Congreso. No es algo nuevo", comentó el legislador petista, mientras al fondo la legisladora del PAN, Vanessa Caratachea, realizaba una expresión de sorpresa.