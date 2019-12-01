Difunde la FGE de Michoacán los servicios disponibles para la atención de mujeres en situación de violencia a través del CJIM Zamora

Difunde la FGE de Michoacán los servicios disponibles para la atención de mujeres en situación de violencia a través del CJIM Zamora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 13:21:24
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Zamora, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Con el objetivo de ampliar el acceso a la justicia en comunidades originarias, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sostuvo un acercamiento con autoridades indígenas de la región Zamora, en el que se difundieron los servicios disponibles para la atención de mujeres en situación de violencia.

Este encuentro, impulsado bajo la directriz del fiscal general, Carlos Torres Piña, fue organizado por el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) en dicha región, donde se reunieron representantes de 18 comunidades y autogobiernos para conocer de primera mano el funcionamiento y alcance de este organismo.

Durante la jornada, se explicó el modelo de atención integral que ofrece el CJIM Zamora, el cual contempla apoyo jurídico, psicológico y social, además de orientar sobre los procedimientos para acceder a la justicia de manera efectiva.

Las y los integrantes de los Consejos Comunales participaron activamente en la reunión, manifestando su disposición para fortalecer la colaboración institucional y facilitar que estos servicios lleguen a un mayor número de mujeres en sus localidades.

A través de este tipo de acciones, la FGE reitera su intención de trabajar de la mano con los pueblos indígenas, promoviendo una atención con enfoque intercultural y garantizando el respeto a los derechos humanos.

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