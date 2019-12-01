DIF Morelia y Naranti se unen para cumplir sueños de la niñez de casas hogar, esta Navidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 14:10:51

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- El DIF Morelia, encabezado por su presidenta honoraria Paola Delgadillo Hernández, y la agencia Naranti, lanzaron la campaña Unplugged, una iniciativa que transforma los espacios publicitarios de la ciudad en ventanas abiertas a los deseos más sinceros de las infancias que viven en casas hogar del municipio.

Durante las últimas semanas, el equipo de Naranti visitó distintas casas hogar y albergues de Morelia para recoger cartas de niñas y niños que, con su letra y mucha ilusión, escribieron sus sueños navideños.

Esta iniciativa fue respaldada por el director general del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, y por Mónica Oropeza Barrera, gerente general de Naranti, quienes destacaron el valor de visibilizar estas historias ante la ciudadanía.

A partir del 6 de diciembre de 2025 y hasta el 6 de enero de 2026, esas cartas se convertirán en piezas gráficas llenas de corazón que aparecerán en pantallas digitales, vallas publicitarias y sitios web, tanto de Naranti y DIF de Morelia para conocer esta campaña y cómo ayudar.

Es muy sencillo apoyar: Escanea el código QR que aparecerá en cada anuncio; conoce la historia y el deseo del niño o niña; elige cómo regalar una sonrisa; y, finalmente, haz una donación económica directa (SPEI) o lleva tú mismo(a) el regalo a uno de los centros de acopio.

El director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, detalló que los centros de acopio serán: DIF Morelia Ventura Puente; Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc y el Centro Administrativo Morelia (en las oficinas del DIF), y señaló: “En estas fechas nadie debería quedarse sin vivir la magia de la Navidad. Esta alianza con Naranti nos permite llevar esperanza y sonrisas reales a cientos de niñas y niños que más lo necesitan”.

Por su parte, Mónica Oropeza Barrera, gerente general de Naranti, agregó “Decidimos apagar por un momento la publicidad tradicional para encender los sueños de quienes menos tienen”.

¡Súmate!, conoce todas las cartas y forma parte de esta Navidad diferente en: https://unplugged.naranti.org/. Mediante iniciativas altruistas y en comunidad las y los ciudadanos hacen que Morelia brille más.