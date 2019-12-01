DIF Morelia prepara el regreso de la pista de hielo para esta temporada navideña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 12:35:55

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.- El DIF Morelia, que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, prepara el regreso de la pista de hielo para la próxima temporada navideña, una de las actividades que mayor interés ha despertado entre las familias morelianas durante las celebraciones de fin de año.

Los primeros trabajos de montaje ya son visibles en el Centro Histórico, donde se realizan las labores iniciales para instalar esta atracción que, en ediciones anteriores, ha permitido a personas de distintas edades disfrutar de una experiencia poco habitual en la ciudad.

Además de ser una de las actividades favoritas de las familias, la pista de hielo representa un atractivo para quienes visitan Morelia durante diciembre, al sumarse a la oferta cultural, gastronómica y patrimonial del Centro Histórico, especialmente en una temporada de importante movimiento turístico.

El regreso de este espacio forma parte de los preparativos del Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para ofrecer alternativas de entretenimiento que permitan aprovechar los espacios públicos y enriquecer la experiencia de habitantes y visitantes.

“Queremos que la Navidad sea una oportunidad para que las familias vivan experiencias especiales en su propia ciudad y que quienes nos visitan encuentren más motivos para disfrutar Morelia”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Mientras avanzan los preparativos, el DIF Morelia invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales, donde próximamente se compartirán los detalles para disfrutar de la pista de hielo durante esta temporada navideña.