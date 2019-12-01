DIF Morelia invita a las familias a sumarse a colecta solidaria de cobijas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 16:35:35

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- El DIF Morelia encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, hizo un llamado a las familias para sumarse a la colecta “Cobijemos Morelia 2025”, que permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre y que busca reunir más cobijas nuevas para fortalecer el alcance de esta campaña solidaria.

El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reiteró que la participación social es esencial para reforzar las acciones de abrigo dirigidas a comunidades donde las bajas temperaturas representan un riesgo para niñas, niños, personas mayores y quienes viven o trabajan en zonas expuestas al frío.

A la fecha, el DIF Morelia ha entregado 4 mil 587 cobijas en distintas localidades del municipio como parte de las rutas programadas. Este avance confirma la importancia de mantener activa la colecta, ya que mientras más aportaciones se sumen, más familias podrán recibir apoyo durante las próximas semanas.

“Cobijemos Morelia” es una iniciativa que depende en gran medida de la solidaridad ciudadana. Ya sea con una sola cobija o con donativos grupales provenientes de escuelas, empresas o asociaciones, cada aportación contribuye a que el abrigo llegue a más hogares que enfrentan noches cada vez más frías.

Los puntos de recolección permanecen abiertos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes espacios:

* Oficinas centrales del DIF Morelia – Vicente Barroso de la Escayola #135, Colonia La Estrella

* Oficinas del DIF Morelia en el Centro Administrativo de Morelia (CAM) – Eduardo Ruiz #570, Centro Histórico

* Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc – Rafael Carrillo S/N

* Centro SPOT Morelia – Avenida Guadalupe Victoria #2225, Lomas del Tecnológico.

Sobre el avance de la campaña, la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó: “Cuando una persona dona una cobija, está haciendo posible que una familia viva el invierno con mayor tranquilidad. Cada aportación cuenta, y sabemos que la generosidad de las y los morelianos hará una diferencia real en los próximos días”.

El DIF Morelia invita a las y los morelianos a seguir participando en la colecta, recordando que cada contribución permite ampliar la cobertura y llegar a más comunidades antes de que el frío alcance su punto más severo.