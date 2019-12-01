DIF Morelia invita a foro para orientar a familias sobre la diabetes tipo 1

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 09:55:28

Morelia, Michoacán; 11 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el DIF Morelia encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, invita al foro “Morelia D1a a D1a”, un espacio de orientación para comprender mejor la diabetes tipo 1 y acompañar a quienes viven con esta condición.

El encuentro se realizará el jueves 19 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Sala de Cabildo del Centro Administrativo de Morelia (CAM), ubicado en Eduardo Ruiz #570, Centro Histórico.

Está dirigido a familias, personas cuidadoras y ciudadanía interesada en conocer las necesidades de quienes viven con diabetes tipo 1.

A diferencia de la diabetes tipo 2, la tipo 1 es una condición autoinmune en la que el organismo produce poca o ninguna insulina, hormona necesaria para regular la glucosa en la sangre.

Aunque suele diagnosticarse en la infancia o adolescencia, también puede aparecer en la edad adulta y requiere tratamiento con insulina y seguimiento médico continuo.

El foro reunirá a la endocrinóloga pediatra Paulina Estrada Naranjo; la psicoterapeuta infantil y adolescente Martha de la Salud Leal Montaño; y la nutrióloga clínica y educadora en diabetes Paulina Esparza Ríos. Sus especialidades permitirán abordar la condición desde la atención médica, el acompañamiento emocional y la alimentación.

Esta iniciativa forma parte de las acciones del gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para acercar información útil a las familias.

Conocer la diabetes tipo 1 también ayuda a combatir ideas equivocadas, como atribuir su aparición al consumo de azúcar o a los hábitos alimentarios de niñas y niños.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó que recibir un diagnóstico de diabetes tipo 1 implica aprendizajes y ajustes para toda la familia.

“Contar con información confiable y una red de apoyo puede ayudar a que las personas con diabetes tipo 1 continúen sus actividades escolares, laborales, recreativas y sociales con mayor seguridad”, señaló.

A través de “Morelia D1a a D1a”, el DIF Morelia busca que las familias encuentren orientación para acompañar esta condición sin limitar innecesariamente las actividades de quienes viven con ella.

Con el tratamiento y los cuidados adecuados, las personas con diabetes tipo 1 pueden estudiar, trabajar, practicar deporte y participar en la vida cotidiana, mientras su entorno aprende a brindarles el apoyo que necesitan.