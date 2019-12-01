DIF Morelia invita a estudiantes, docentes y profesionales al 3er Congreso Internacional de Lengua de Señas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 13:05:20

Morelia, Michoacán; 04 de noviembre de 2026.- El DIF Morelia, que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, invita a estudiantes, docentes, intérpretes, profesionales y ciudadanía interesada en la inclusión a participar en el 3er Congreso Internacional de Lengua de Señas, que se realizará del 17 al 20 de noviembre en Morelia.

El encuentro, respaldado por el Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, está abierto a personas sordas y oyentes, así como a quienes estudian o trabajan en educación, lingüística, interpretación, psicología, trabajo social, atención ciudadana y servicios públicos. También podrán participar quienes deseen conocer las experiencias de las Comunidades Sordas y las barreras de comunicación que enfrentan.

Durante cuatro días, especialistas de México y otros países compartirán conocimientos e investigaciones mediante conferencias, talleres y ponencias sobre Lengua de Señas Mexicana (LSM), educación bilingüe, interpretación, derechos lingüísticos, accesibilidad comunicativa y cultura sorda.

El Congreso es organizado por el Grupo de Lingüistas y Académicos de Personas Sordas de México (GLAPSM), en colaboración con la Universidade Federal do Ceará, Brasil, y el DIF Morelia. Contará con interpretación en Lengua de Señas Mexicana, Lengua de Señas Brasileña (Libras), señas internacionales (International Sign) y español.

La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invitó especialmente a estudiantes y profesionales que tienen contacto directo con la ciudadanía a aprovechar este encuentro para ampliar sus conocimientos sobre accesibilidad y comunicación con personas sordas.

Las inscripciones continúan abiertas y los lugares son limitados. Las y los estudiantes de cualquier nivel educativo cuentan con una cuota promocional de 500 pesos. Para consultar tarifas, programa e inscripciones, está disponible el WhatsApp 55 3013 7755 y el correo conalsm@gmail.com.

Este encuentro se suma a las acciones de accesibilidad comunicativa del DIF Morelia, como el servicio gratuito de Intérprete a Distancia y los cursos de Lengua de Señas Mexicana, y permitirá compartir experiencias y conocimientos para mejorar la atención y participación de las personas sordas.