DIF Michoacán concretó más de 50 adopciones durante la actual administración

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 14:25:51

Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- El Sistema DIF Michoacán ha concretado 56 adopciones en lo que va de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó la directora general del organismo, Sofía Bautista Aguíñiga.

La funcionaria destacó que de las 56 adopciones se han integrado a hogares 22 niñas y 34 niños. "Seguiremos trabajando para que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial del Sistema DIF Michoacán puedan encontrar una familia que les reciba con amor", señaló.

En el marco del Día Nacional de la Adopción, el pasado miércoles cinco menores llegaron a sus nuevos hogares, donde se les brindará un entorno familiar seguro. Una niña y un niño se integraron a distintos núcleos familiares, mientras que dos niños y su hermana fueron adoptados por una misma familia, con el propósito de preservar su vínculo y garantizar su desarrollo conjunto en condiciones de cuidado.

El Sistema DIF Michoacán prioriza el interés superior de la niñez; por ello, las determinaciones del Consejo Técnico de Adopción se orientan a asegurar el acceso de niñas y niños a un entorno familiar que proteja sus derechos y favorezca su desarrollo integral.

El Sistema DIF Michoacán, a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, da continuidad a los procesos para que las y los menores de edad accedan a familias y crezcan en entornos seguros, con condiciones para su desarrollo.

Para conocer los requisitos de adopción, las y los interesados pueden acceder al portal https://docs.google.com/document/u/0/d/11-NbuJt4zkGAKThTfoTx3gqAqAH2T0Y-/mobilebasic.