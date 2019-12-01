⁠Diana Espinoza presenta propuesta para mejorar movilidad en Morelia, con la implementación del servicio Trolebús

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Ante la necesidad urgente de mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad de Morelia, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó la propuesta de Acuerdo a través de la cual se busca exhortar al Poder Ejecutivo de Michoacán, así como al Ayuntamiento de la capital, para la construcción y puesta en operación del Sistema de Transporte Público Articularo (Trolebús).

La legisladora local refirió que, según datos oficiales, hoy el servicio de transporte en la ciudad es obsoleto, inseguro y altamente contaminante, por lo que se debe implementar un nuevo modelo de movilidad, similar al que se utiliza en ciudades con alta afluencia en el transporte público, como Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro.

“Esta propuesta busca atender la alta demanda, en una ciudad en crecimiento como Morelia. Porque la población requiere de un servicio que no dañe su salud, su economía y su seguridad”, expresó.

Dentro de las bondades del Trolebús, Diana Mariel indicó la reducción del 60 por ciento en emisiones contaminantes, así como la optimización del espacio público en zonas como el Centro Histórico de la capital.

También, habrá una reducción del 70 por ciento en los tiempos de traslado de un punto a otro, y se generarán empleos directos e indirectos en su construcción y operación. Asimismo, se ofrecerá un servicio eficiente y seguro, entre otros beneficios.