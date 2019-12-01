Diana Espinoza celebra aprobación de reducción de jornada laboral en el Congreso de Michoacán

Diana Espinoza celebra aprobación de reducción de jornada laboral en el Congreso de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 20:22:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- Impulsar reformas que garanticen una mejor calidad de vida para los ciudadanos, es uno de los compromisos más firmes del Partido del Trabajo (PT), recordó la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado. 

Aplaudió que, desde el Congreso de Michoacán, se respalde la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para lograr la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana. 

La legisladora local integrante del Grupo Parlamentario del PT, insistió que la dignidad laboral es un derecho humano que debe respetarse y garantizarse. 

"Creo en un México donde las y los trabajadores tengan más tiempo para su familia, para su salud y para su desarrollo personal. Esta reforma no es un privilegio, es un acto de justicia social que reconoce años de esfuerzo y entrega de nuestra clase trabajadora", mencionó.

Diana Espinoza resaltó que, desde el parlamento michoacano, trabajará por garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos, por lo que se comprometió a seguir presentando iniciativas que sumen más beneficios para la sociedad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda y una camioneta en la comunidad de Téjaro en Tarímbaro, Michoacán; no se reportan víctimas 
Motociclista resulta herido tras ataque a balazos en Uruapan, Michoacán
Vinculan a proceso a 11 elementos de la Policía de Ecuandureo por presuntos nexos con grupo delictivo
Comando se lleva 4 pickups último modelo en asalto a nodriza en la periferia de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Comando se lleva 4 pickups último modelo en asalto a nodriza en la periferia de Morelia, Michoacán
En medio de ola de inseguridad por muerte del Mencho, roban y queman camionetas de la CFE en Turicato, Michoacán; FGR ya investiga
Por inseguridad tras la muerte del Mencho, cancelan la Feria Internacional de la Pirotecnia de Indaparapeo, Michoacán 
Carlos Ímaz demanda a Xóchitl Gálvez por presunto daño moral tras señalamientos en debate de 2024
Comentarios