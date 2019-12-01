Diana Espinoza celebra aprobación de reducción de jornada laboral en el Congreso de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 20:22:26

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- Impulsar reformas que garanticen una mejor calidad de vida para los ciudadanos, es uno de los compromisos más firmes del Partido del Trabajo (PT), recordó la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado.

Aplaudió que, desde el Congreso de Michoacán, se respalde la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para lograr la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana.

La legisladora local integrante del Grupo Parlamentario del PT, insistió que la dignidad laboral es un derecho humano que debe respetarse y garantizarse.

"Creo en un México donde las y los trabajadores tengan más tiempo para su familia, para su salud y para su desarrollo personal. Esta reforma no es un privilegio, es un acto de justicia social que reconoce años de esfuerzo y entrega de nuestra clase trabajadora", mencionó.

Diana Espinoza resaltó que, desde el parlamento michoacano, trabajará por garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos, por lo que se comprometió a seguir presentando iniciativas que sumen más beneficios para la sociedad.