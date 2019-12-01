Diálogo que da resultados; Yankel Benítez refuerza la coordinación con jefes de tenencia de Morelia

Diálogo que da resultados; Yankel Benítez refuerza la coordinación con jefes de tenencia de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 21:32:43
Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con jefes de tenencia del municipio, con el objetivo de mantener un diálogo abierto y permanente, característico de la administración que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante el encuentro, se dio seguimiento puntual a los temas planteados por cada una de las tenencias, brindando atención a sus necesidades y afianzando los canales de comunicación entre autoridades y comunidades. Este acercamiento ha permitido avanzar en soluciones concretas y generar resultados en favor de las familias morelianas.

Yankel Benítez destacó que existe una relación cercana y de colaboración con las tenencias, al ser parte fundamental de la capital michoacana. “Las tenencias son parte importante de Morelia. Escucharlas y trabajar de la mano con sus autoridades nos permite mejorar su calidad de vida y hacer de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir”, expresó.

El Gobierno de Morelia refrenda así su compromiso de mantener un trabajo coordinado y respetuoso con las autoridades auxiliares, consolidando acciones que impacten positivamente en el desarrollo y bienestar de las comunidades.

