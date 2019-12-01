Diálogo permanente con el CSIM: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 12:53:23

Morelia, Michoacán, 8 de agosto de 2025.- Ante las recientes manifestaciones realizadas por integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que existe plena disposición al diálogo por parte del Gobierno del Estado, así como una comunicación permanente con los representantes del movimiento.

Zepeda Villaseñor señaló que se han establecido canales de interlocución con las comunidades participantes, esto con el objetivo de atender sus planteamientos mediante el respeto y la vía institucional, en el marco de los derechos que asisten a los pueblos originarios.

“Desde el Gobierno de Michoacán reiteramos nuestra apertura al diálogo con el Consejo Supremo Indígena. Hemos mantenido una comunicación constante con los manifestantes para encauzar sus demandas dentro del marco legal y a través de acuerdos que permitan avanzar en la solución de los temas que nos plantean”, expresó el secretario de Gobierno.

Asimismo, informó que en Morelia particularmente en la zona del Camelinas no se reportan afectaciones viales.

Raúl Zepeda reiteró el compromiso del gobierno estatal de continuar trabajando en favor de los derechos de las comunidades indígenas, bajo un enfoque de respeto, escucha activa y construcción de soluciones conjuntas.