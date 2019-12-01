Día Ciudadano consolida un modelo de gobierno cercano en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán, 2 de julio de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, encabezó una nueva jornada del Día Ciudadano, una política pública que se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de atención directa entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía.

Cada miércoles, en la Plaza Cívica Benito Juárez, el alcalde recibe personalmente a las y los ciudadanos para escuchar sus planteamientos, dar seguimiento a sus solicitudes y coordinar la atención inmediata con las distintas dependencias municipales. En estas jornadas participan el gabinete municipal, lo que permite ofrecer respuestas integrales y fortalecer la capacidad de gestión del Ayuntamiento.

Este esquema de atención se complementa con la Oficina de Atención Ciudadana, creada para dar seguimiento permanente a las solicitudes de la población, así como con una agenda de trabajo que el presidente municipal mantiene de lunes a domingo en colonias, tenencias y comunidades, donde supervisa obras, dialoga con las familias y conoce de primera mano las necesidades de cada localidad.

Juan Antonio Ixtláhuac señaló que este modelo no obedece a una visión partidista, sino a una convicción de gobierno que entiende que la ciudadanía debe ocupar el centro de las decisiones públicas.

"Gobernar implica escuchar, dialogar y dar seguimiento. Un gobierno moderno no espera a que la ciudadanía llegue a una oficina; sale al encuentro de la gente, construye soluciones con ella y mantiene un contacto permanente con las comunidades. Esa es la forma en que entendemos el servicio público en Zitácuaro", expresó.

El alcalde destacó que fortalecer la atención ciudadana ha permitido consolidar un gobierno más cercano, transparente y participativo, donde las solicitudes de la población se convierten en una agenda permanente de trabajo.

Con acciones como el Día Ciudadano, la Oficina de Atención Ciudadana y las giras permanentes por colonias, tenencias y comunidades, el Gobierno de la Heroica Zitácuaro fortalece un modelo de gestión que prioriza el diálogo, la participación y la atención directa como herramientas para construir soluciones y mejorar la calidad de vida de las y los zitacuarenses.