Develan en el Jardín de Las Rosas, escultura de Miguel Bernal Jiménez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 16:41:23

Morelia, Michoacán; 10 de noviembre de 2026.- El legado de Don Miguel Bernal Jiménez es uno de los pilares más robustos para que Morelia sea considerada Ciudad Creativa de la Música, señaló el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, al participar en la develación de la escultura del músico michoacano encabezada por la familia Bernal.

En compañía de Verónica Bernal Vargas y Ricardo Bernal Vargas, el presidente de Morelia recordó que hace casi 10 años se logró el mencionado nombramiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que pone en alto el nombre de nuestra ciudad.

Respecto a la develación de la escultura ahora ubicada en el Jardín de Las Rosas, Alfonso Martínez consideró que se trata de un emblemático espacio desde donde late la música y la cultura a Morelia y Michoacán, donde merece estar el maestro Bernal Jiménez, pilar de la música en nuestro país y ejemplo para todos.

La escultura es obra del artista José Luis Padilla Retana y fue develada de forma conjunta por Verónica Bernal Vargas, Ricardo Bernal Vargas y Alfonso Martínez Alcázar.

Este acto sigue consolidando al Jardín de Las Rosas como un epicentro cultural, ya que a su alrededor se ubica el Conservatorio de Las Rosas, así como teatros, museos, espacios artísticos y una de las cabinas de lectura “Morelia se lee”.

La directora del Festival Internacional de Música de Morelia, Verónica Bernal Vargas, invitó a recordar a Don Miguel Bernal Jiménez como un músico integral cuyo legado va desde la composición, la investigación y la difusión hasta el formar instituciones y nuevas generaciones.

En su turno, Ricardo Bernal Vargas agradeció a las autoridades municipales y organizaciones que hicieron posible la presencia simbólica del músico michoacano en un espacio tan significativo de Morelia.