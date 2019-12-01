Detectados, intereses políticos detrás de toma de carreteras: Segob

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 18:10:30

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que los bloqueos carreteros reactivados el pasado lunes a nivel nacional presentan tintes políticos; indicó que esta situación ya había sido observada en ocasiones anteriores.

El responsable de la política interna en Michoacán declaró en entrevista con medios de comunicación que, desde el periodo pasado de tomas carreteras, se identificó la participación de alcaldes de oposición en este movimiento y señaló que estos actores continúan en los puntos donde se registran las movilizaciones.

Agregó, la Secretaría de Gobernación federal ha documentado que en otras regiones del país ocurre un fenómeno similar, con expresiones políticas en torno a los manifestantes y con fines distintos a los planteados por los agricultores.

Zepeda Villaseñor reiteró que no se cuestiona la legitimidad de las protestas de productores y transportistas, pero sostuvo que también se han detectado alcaldes de oposición involucrados en los bloqueos, situación que corresponde a los municipios donde estas acciones permanecen.