Destinados 2 mil 393 mdp en créditos para negocios: Bedolla

Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- A través de 15 mil 718 créditos, el Gobierno de Michoacán ha impulsado la dispersión crediticia de 2 mil 393 millones de pesos para el crecimiento e impulso de empresas establecidas y la creación de nuevos negocios, encabezados principalmente por mujeres, así lo señaló el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que mediante el programa Fuerza Mujer y otros programas financieros, el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), brinda a las y los michoacanos montos que van desde los 3 mil hasta los 5 millones de pesos.

Destacó que, con montos de hasta 2 millones de pesos, mujeres y hombres han podido emprender sus propios negocios creando o fortaleciendo microempresas de todos los giros, mientras que con montos de hasta 5 millones de pesos se apoya el impulso y expansión de pequeñas y medianas empresas.

En coordinación con instituciones financieras federales, banca comercial, intermediarios financieros no bancarios e instituciones estatales, se han otorgado 8 mil 797 créditos por un monto total superior a los mil 686 millones de pesos que, sumados a los 707 millones de pesos colocados con Fuerza Mujer a través de seis mil 921 créditos, arrojan los más de 2 mil 393 millones de pesos derramados a la fecha.

“Gracias a este esfuerzo conjunto hemos tenido posibilidad de apoyar a emprendedores y microempresarios en más del 88% de los municipios michoacanos, quienes han generado fuentes de empleo para más de 15 mil personas”, expuso Ramírez Bedolla.

Además, con los programas de educación financiera, el Gobierno estatal ha brindado 829 capacitaciones y el Sí Financia ha participado en 803 eventos de difusión, para que quienes desean emprender algún negocio, cuenten con las herramientas adecuadas, impactando a más de 37 mil personas.