Destina Gobierno de Querétaro 100 millones de pesos para la reconstrucción de caminos en la Sierra Gorda y el Semidesierto

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- Las familias de la Sierra Gorda y del Semidesierto no están solas, reiteró el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, al anunciar una inversión por 100 millones de pesos que será destinada a la reconstrucción y rehabilitación de más de 100 caminos en toda la región.

Estas obras forman parte de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para atender las contingencias derivadas de las recientes lluvias y fortalecer la conectividad y seguridad de las comunidades.

Desde el Rastro Municipal de Jalpan de Serra, el mandatario estatal señaló que luego de salvaguardar vidas y ofrecer soluciones inmediatas a la población afectada, regresó a la Sierra con trabajo, resultados y la decisión de que cada una de las comunidades que sufrieron estragos vuelva a tener caminos seguros y transitables.

“Bueno, nuestro trabajo es buscar ayudar a los más vulnerables, de verdad, de corazón muchas gracias al alcalde, nada qué agradecer, gracias a ustedes”, enfatizó.

Mauricio Kuri informó que el paquete de obras beneficiará a Pinal de Amoles, San Joaquín, Tolimán, Peñamiller, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Cadereyta de Montes. En cada uno de estos municipios se realizarán trabajos de reconstrucción con asfalto y concreto hidráulico, muros de contención y nueva infraestructura pluvial.

La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, recordó que desde el momento en que se activó la emergencia, el equipo del gobierno estatal estuvo presente con maquinaria, operadores, ingenieros, técnicos, choferes y personal para abrir paso, liberar caminos, carreteras federales -como la 69 y 120-, y entregar apoyos a la población afectada.

“Gracias al trabajo en equipo, junto con los municipios, con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con la Guardia Nacional, de algunos contratistas queretanos muy comprometidos con su estado, así como el apoyo que gestionó el gobernador, llegamos a tener más de 60 máquinas trabajando simultáneamente en la zona serrana. Con ellas atendimos poco más de 200 derrumbes que imposibilitaban el paso de varias carreteras y caminos”, compartió.

Para la recuperación de caminos, explicó, se trabajará con la maquinaria del Estado, se reconstruirán muros de contención, rampas y pavimentos. También se repararán algunos tramos de banquetas, socavones y se ejecutarán obras pluviales.

El presidente municipal de Jalpan de Serra, Rubén Hernández Robles, reconoció el liderazgo del Gobernador y el trabajo coordinado de las dependencias estatales que sirvieron de enlace para mantener la comunicación con las demarcaciones afectadas. Asimismo, agradeció la disposición de las autoridades estatales para destinar recursos a la reconstrucción de caminos.

“Muchas gracias por meterle recurso a algo que es necesario, y sobre todo, hacerlo cuando no se tenía planeado ni presupuestado. Entonces de verdad entendimos todos los ahorros que se tuvieron que realizar, entendimos todo lo que se tuvo que sacrificar, pero creo que el acto lo vale por sí solo”, puntualizó.

Con estas acciones se beneficiará a más de 70 comunidades, y para los trabajos en 72 puntos que tienen algún tipo de socavón, se prestarán kits de maquinaria para facilitar las labores de reconstrucción. Cabe destacar que durante el evento Mauricio Kuri entregó al alcalde de Jalpan de Serra un camión recolector de basura.