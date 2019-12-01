Destaca Memo Valencia lealtad de Augusto Gómez Villanueva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 10:59:50

Morelia, Mich., a 24 de marzo de 2026.- Don Augusto Gómez Villanueva es un claro ejemplo de un hombre que se ha mantenido fiel a los principios del Revolucionario Institucional, a diferencia de aquellos que solo buscan sacar un provecho personal, señaló el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia.

“Ha sido diputado federal, líder del sector campesino, embajador de México en varios países y delegado del CEN en diversos estados y ha estado en todo momento fiel al partido, no como aquellos arribistas que solo están en las maduras”, indicó.

Asimismo, lamentó que las convicciones ideológicas de algunos pseudopriistas sean tan volátiles en los momentos donde el PRI ha pasado por adversidades.

“Yo aquí sigo, en las buenas y en las malas, porque en la adversidad es cuando más tenemos que estar, nuestro instituto político nos requiere lealtad y convicción", refirió.

Durante la Segunda Etapa del Módulo 1 del Seminario de Profesionalización de la Quinta Circunscripción de la Secretaría de Acción Electoral del CEN, el líder, acompañado de la secretaria de Acción Electoral en el estado, Ana Brasilia Espino Sandoval, invitó a Gómez Villanueva para compartir con las nuevas generaciones su experiencia política en territorio michoacano.

“Sería muy importante que las nuevas generaciones conozcan la historia del PRI y todo lo que Don Augusto ha aportado a nuestra nación”, consideró.

Por su parte, el destacado político y actual presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Partidario y Cohesión de la Militancia, externó su beneplácito por la invitación.

“Tengo una enorme gratitud por el estado de Michoacán, por mis viejos amigos que todavía nos mantenemos recordando por mucho esa etapa de nuestra vida”, finalizó.