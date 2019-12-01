Destaca Bedolla reducción de homicidios y 188 detenciones por extorsión a un año del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- A un año de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó los avances logrados en la entidad a través de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, resaltando una histórica disminución en la incidencia delictiva en homicidios dolosos y golpes estratégicos contra la extorsión que han permitido la detención de 188 implicados.

El mandatario estatal enfatizó que la articulación estratégica entre las fuerzas federales y locales, así como el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha consolidado a octubre de 2026 con el promedio diario de homicidios dolosos más bajo de los últimos 12 años en el estado.

Conforme a las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la comparativa anual refleja una reducción del 42 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso al pasar de 3.48 a 2.03 en octubre de 2026, así como una baja del 40 por ciento en el acumulado de enero a octubre respecto al año anterior.

De igual manera, Ramírez Bedolla señaló que las labores operativas y de inteligencia han derivado en la detención de 188 personas vinculadas al delito de extorsión en Michoacán.

Del total de los implicados, 42 corresponden a generadores de violencia e integrantes de grupos delictivos que afectaban directamente a sectores productivos fundamentales para la economía estatal, como los productores de limón y aguacate.

Destacando la captura por parte del Ejército Mexicano de objetivos prioritarios como Alejandro "N", alias "El Botox", Cristian "N", alias "El Vikingo", y Alfonso "N", alias "Poncho la Quiringa", presunto líder criminal generador de violencia por quien autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares.