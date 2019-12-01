Destaca Bedolla coordinación interinstitucional tras detención de presuntos responsables de atentado en Coahuayana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 09:39:34

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció la coordinación y el trabajo de inteligencia que derivaron en la detención en Tecomán, Colima, de tres presuntos responsables de la explosión ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

El mandatario destacó que la captura de David “N”, alias “Mando 20, identificado como objetivo prioritario y a quien se le relaciona como líder de una célula criminal, junto a Sinuhe “N” y Cristian “N”, representa un paso fundamental para llevar justicia a las víctimas y sus familias, demostrando que en Michoacán no hay ni habrá impunidad ante actos que vulneren la paz de la ciudadanía.

Ramírez Bedolla celebró los resultados anunciados este viernes por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, tras los cateos simultáneos realizados en Tecomán, Colima.

Enfatizó que este golpe a las estructuras delictivas fue posible gracias al despliegue conjunto de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de las instancias de seguridad y procuración de justicia de las entidades involucradas.

Asimismo, subrayó la participación decidida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, cuyas labores de campo, intercambio de información estratégica y acompañamiento operativo resultaron decisivas para ubicar a los implicados.

El gobernador remarcó que el trabajo coordinado entre municipios, estados y la Federación es la vía más eficaz para desmantelar a los grupos generadores de violencia y asegurar que ningún crimen de esta naturaleza quede sin castigo.

Finalmente, Ramírez Bedolla puntualizó que su administración mantendrá la estrecha colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para dar puntual seguimiento a las investigaciones en curso.