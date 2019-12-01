Destaca Bedolla coordinación con Alfonso Martínez para transformar y modernizar Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 22:56:00
Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asistió al primer Informe de Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con quien se trabaja de manera coordinada para transformar y modernizar la capital del estado. 

El mandatario destacó la visión municipalista que caracteriza a su administración, la cual se ve reflejada en obras insignia que se desarrollan actualmente en la ciudad, como el teleférico, donde en una primera etapa se invierten mil 900 millones de pesos y sin necesidad de generar deuda pública.

O como los pasos y distribuidores vehiculares que se construyen en diversos puntos de la ciudad para beneficio de miles de habitantes, quienes contarán con vías de comunicación más rápidas y seguras mejorando su calidad de vida. 

Por su parte, Martínez Alcázar agradeció al mandatario la inversión que el Gobierno de Michoacán realiza para transformar la movilidad de Morelia y reconoció la coordinación que existe para realizar obras públicas de manera convenida a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

