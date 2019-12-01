Destaca Bedolla consolidación y estabilidad financiera de la Universidad Michoacana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 15:20:29

Morelia, Michoacán, a 4 de enero de 2026.- Con nuevos campus, presupuesto pleno y seguridad laboral para sus trabajadores, se avanza en la consolidación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Con la conclusión y puesta en marcha de los campus de Zamora y Uruapan y el arranque de la construcción del campus de Huetamo, registrados durante esta administración, la Máxima Casa de Estudios fortalece su infraestructura y expande su servicio educativo”, resaltó el mandatario estatal.

Detalló que la Casa de Hidalgo alcanzó la estabilidad financiera, poniendo fin a un problema económico de décadas, y con ello, se avanza en el impulso de calidad académica de la universidad.

Explicó que esto fue posible tras la reforma histórica para la Universidad Michoacana, con la cual, por ley, se otorga presupuesto y autonomía plenos, democratización para la elección del rector o rectora y un sistema propio de pensiones.

Ramírez Bedolla manifestó que este proceso de la universidad forma parte del orden financiero del Gobierno estatal, a través del cual se ejecuta obra pública sin generar deuda, lo que permite acercar la educación superior a las y los jóvenes michoacanos a sitios donde no se contaba con este servicio.