Despliega municipio de Querétaro apoyo a familias afectadas por la lluvia: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, a 23 de agosto 2025.- Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, confirmó que la tormenta que azotó ayer en la capital del estado alcanzó los 100 milímetros de agua por metro cuadrado causando afectaciones en la Delegación Epigmenio González y Carrillo Puerto.

“Evidentemente la naturaleza pegó muy fuerte, tuvimos afectaciones importantes en la Delegación Epigmenio González, aquí en Carrillo Puerto, en Félix Osores, y otras zonas de la ciudad de Querétaro, respondimos de manera inmediata a todas las denuncias ciudadanas”.

Afirmó que durante la noche y madrugada realizaron recorridos con autoridades de seguridad y emergencia de los tres niveles de Gobierno y lo que va de la mañana.

“A esta hora del día tenemos más de 500 servidores públicos desplegados en toda la ciudad, en todas las delegaciones haciendo levantamiento de las afectaciones casa por casa, es decir, la gente me está diciendo, ‘Se nos metió el agua y perdimos el refri, perdimos la sala’ y este levantamiento se está realizando a la par con el equipo técnico de Servicio Públicos y Protección Civil con bombas, chanqueras, pipas para sacar el agua de los domicilios y también alertando de lo que puede ser otra vez que pueda haber hoy el fin de semana y tomando todas las medidas de prevención”.

Respecto al número de casas que pudieran haber resultada afectadas, señaló que hasta el momento no cuentan con una cifra, pero si hay daños en vivienda en cuatro delegaciones, pero por eso es el levantamiento casa por casa.

Refirió que con el equipo que están haciendo con Gobierno del estado se tiene albergues habilitados del DIF, municipal como del DIF estatal y se tiene una capacidad de 700 personas, sin embargo, confió en que no se tenga que utilizar esa capacidad, pero si están analizando.

“Entre los apoyos estamos con contemplando todo, desde temas inmediatos, ropa seca, colchones, despensas y cualquier tipo de insumo inmediato sobre todo el tema de higiene y seguridad y toda la asistencia también de salud que pueda requerir en ese sentido es inmediato.

Respecto a las dos personas que fallecieron ayer arrastradas por la corriente en Peñuelas hacia el Parque Querétaro 200, a un costado de la Alameda 2, Macías Olvera aseguró que brindarán todo el apoyo a las familias.

“He instruido la Secretaría de Gobierno del municipio que tenga contacto con los familiares de estas personas para que podamos ayudar en todo”.

Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, refirió que, por instrucción del mandatario estatal, Mauricio Kuri González, están recorriendo las calles en coordinación con el municipio de Querétaro.

“Aprovecho para decirles que va a llover, pedir a la gente que tenga calma, la instrucción del gobernador es estar en calle, estamos todas las dependencias, todos los secretarios. El gobernador también está ya atendiendo este tema, vamos a seguir y, por supuesto, paciencia y calma; hay que tener paciencia, pero sí también y decirles que estamos desde ayer en la madrugada, desde la noche que empezó más o menos 9 de la noche, hemos estado en calle en coordinación también, le quiero comentar, con el Ejército que también está presente junto con la Guardia Nacional.

“Aseguró que están en emergencia por lo que pedimos a la gente tener paciencia, estamos para para ayudar y bueno decir que hoy va a llover, entonces aprovechamos para que, por favor, tomen sus precauciones y no salgan”.