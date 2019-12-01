Despiden al 60 por ciento de trabajadores de Michelin: Secretaría del Trabajo de Querétaro

Queretáro, Querétaro, a 17 de octubre 2025.- La secretaria de Trabajo del Gobierno del estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo confirmó que por lo menos el 60 por ciento del personal, de la empresa Michelin, ya fue despedido, por lo que esta dependencia brindó acompañamiento para que todo se resolviera conforme lo manda la ley.

Mencionó que, de igual manera, la mayoría de estos trabajadores ya cuenta con propuestas laborales dentro del ramo, aunque puestos y salarios dependen a la especialidad de cada uno.

“Por lo menos cerca del 60 por ciento ya hubo recisión laboral pero también hubo un gran acompañamiento, en el caso hubo una organización muy particular y un acompañamiento muy particular, tanto de la empresa como de nosotros, el tema de las liquidaciones superó el porcentaje”, dijo.

Afirmó que la mayoría de despedidos se fueron con propuestas laborales y de acuerdo a la labor que venían desarrollando, mientras los que estaban en edades próximas de retiro decidieron hacer ejercicios de inversión.

Cabe recordar que a mediados de año la empresa anunció el cierre de su planta en el estado de Querétaro con la baja de 480 trabajadores, entre personal sindicalizado y de confianza.

Fotografía de Gustavo Trejo.