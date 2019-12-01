Desinformación, fake news e IA, identificados en jornada violenta de este domingo: Bedolla

Desinformación, fake news e IA, identificados en jornada violenta de este domingo: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 18:56:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que este domingo hubo una carga importante de desinformación, noticias falsas e imágenes generadas con inteligencia artificial, luego de los hechos violentos que se dieron tras el operativo en que se buscaba la detención de un objetivo delincuencial.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que desde temprana hora se tuvo una acción de respuesta ante las reacciones de la delincuencia organizada; agregó que personalmente mantuvo presencia durante el día en el C5 para supervisar la atención a las llamadas de auxilio que se recibieron.

Asimismo, subrayó que mantiene comunicación directa con Rosa Isela Rodríguez y Omar García Harfuch, secretarios de Gobernación y de Seguridad del gobierno federal, además de comunicación permanente con los presidentes municipales de la entidad para atender las incidencias.

“En Michoacán se contuvo la reacción violenta y esto se logró en coordinación plena. Seguimos atendiendo la situación con un despliegue permanente, interinstitucional en todo el territorio estatal”

Ramírez Bedolla apuntó que el Aeropuerto Internacional de Morelia sigue en operaciones de manera normal, sin cancelaciones ni incidentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arde Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho: Queman banco y vehículos tras confirmarse la muerte del capo
Vinculan a proceso a 3 personas en Zitácuaro, Michoacán, por los delitos de discriminación y lesiones en agravio de una comerciante adulta mayor
Reportan enfrentamientos armados en Zacapu, Michoacán
Choque de patrulla de la GC y un vehículo particular deja un civil fallecido y dos policías heridos en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Cuatro delincuentes abatidos en Michoacán este domingo, confirma Fiscal Torres Piña
Operación secreta, armas de guerra y muerte en el aire: Defensa reconoce intervención de EEUU en operativo contra “El Mencho” y alista despliegue de tropas para garantizar seguridad en Jalisco
Gobierno de Guanajuato asegura control total tras jornada de violencia derivada de operativo federal en Guadalajara 
Claudia Sheinbaum pide guardar la calma ante la situación que se vive en el país por el fallecimiento de
Comentarios