Desinformación, fake news e IA, identificados en jornada violenta de este domingo: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 18:56:24

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que este domingo hubo una carga importante de desinformación, noticias falsas e imágenes generadas con inteligencia artificial, luego de los hechos violentos que se dieron tras el operativo en que se buscaba la detención de un objetivo delincuencial.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que desde temprana hora se tuvo una acción de respuesta ante las reacciones de la delincuencia organizada; agregó que personalmente mantuvo presencia durante el día en el C5 para supervisar la atención a las llamadas de auxilio que se recibieron.

Asimismo, subrayó que mantiene comunicación directa con Rosa Isela Rodríguez y Omar García Harfuch, secretarios de Gobernación y de Seguridad del gobierno federal, además de comunicación permanente con los presidentes municipales de la entidad para atender las incidencias.

“En Michoacán se contuvo la reacción violenta y esto se logró en coordinación plena. Seguimos atendiendo la situación con un despliegue permanente, interinstitucional en todo el territorio estatal”

Ramírez Bedolla apuntó que el Aeropuerto Internacional de Morelia sigue en operaciones de manera normal, sin cancelaciones ni incidentes.