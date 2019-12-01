Designa Bedolla a Héctor Benítez como coordinador de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 08:19:31

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Como parte de las acciones para impulsar la agenda de trabajo y logística institucional, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla designó a Héctor Hugo Benítez Gaitán, como Coordinador de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del Gobierno de Michoacán, quien cuenta con una destacada trayectoria en la administración pública estatal.

Héctor Hugo Benítez Gaitán cuenta con la carrera en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una amplia experiencia dentro de la administración pública del estado, habiéndose desempeñado como director de Apoyo Adscrito a la Secretaría Particular del Despacho del Gobernador entre 2025 y 2026, así como subdirector de Agenda Estratégica de 2024 a 2025.

Asimismo, en años anteriores ejerció el cargo de jefe del Departamento de Cortesía Institucional y de Información en el Gobierno de Michoacán durante el periodo 2023-2024, y ocupó la jefatura del Departamento de Relaciones Públicas de 2017 a 2021.

El gobernador exhortó al nuevo coordinador a conducirse en estricto apego a los principios rectores de la administración pública y a trabajar con absoluta eficacia en el desempeño de sus funciones.