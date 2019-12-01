Desecha Gladyz Butanda autobuses viejos de Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, supervisó la destrucción de 80 autobuses urbanos que fueron reemplazados por unidades de transporte nuevas y seguras en el municipio de Uruapan.

Al coordinar este proceso de chatarrización, en compañía de María Elena Huerta Moctezuma, titular del Instituto del Transporte de Michoacán (ITransporte), la promotora del teleférico de Uruapan explicó que las unidades que salieron de circulación tenían ya más de 30 años de uso y generaban alrededor de 20 mil toneladas de dióxido de carbono, un impacto ambiental que ahora será mitigado

“Nuestro compromiso con una movilidad urbana sustentable y en armonía con el medio ambiente se manifiesta con esta acción”, señaló al precisar que las y los transportistas que participan en el proceso de chatarrización recibirán, en conjunto, un bono de casi 10 millones de pesos a cambio de la destrucción de sus unidades.

Para concluir el proceso, los restos de las unidades serán trasladados en contenedores a la planta de tratamiento Ecodal S.A. de C.V. Esta empresa cuenta con la certificación de Centro de Destrucción de Vehículos emitida por el SAT, requisito exigido por Nacional Financiera y el Banco de Desarrollo Alemán para garantizar la destrucción, separación y reutilización de residuos bajo los lineamientos de la Agenda 2030.

Esta acción ocurre tras el impulso de Gladyz Butanda para renovar 80 unidades de transporte público en Uruapan. Con la actualización de su flotilla de autobuses y la integración del teleférico, este municipio se convierte en el primero del estado en contar con un Sistema Integrado de Transporte.