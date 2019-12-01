Desde Tribuna, Toño Carreño pide se creen partidas presupuestales para prevención de incendios en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 20:05:57
Morelia, Michoacán, a 26 de febrero 2026.- “No esperemos a que el humo nos obligue a actuar”, advirtió el diputado Toño Carreño Sosa, tras urgir a destinar partidas presupuestales para la prevención de incendios.

En tribuna, a nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano alertó para estar atentos porque apenas en seis semanas, se han registrado 174 incendios, no son números fríos: son predios dañados, viviendas en riesgo, familias con miedo, añadió Toño Carreño.

“El fuego no empieza en los montes, comienza en la omisión, por eso, desde Movimiento Ciudadano, hacemos un llamado claro y firme a las autoridades municipales y estatales: 

“Reforcemos la coordinación interinstitucional, reconozcamos el esfuerzo y trabajo de las personas que integran las brigadas forestales, a Protección Civil y Bomberos con equipo, capacitación y recursos; establezcamos campañas permanentes de limpieza y prevención; actualicemos atlas de riesgo”; “hablemos de ciudades verdes. No como una etiqueta de moda, sino como una visión de futuro, ya que se mejorarían la calidad del aire, se reduciría el efecto invernadero y se capturaría carbono”.

Finalmente, Toño Carreño comentó: "Michoacán, necesita una política integral, que empuje las ciudades verdes, que vincule desarrollo urbano, medio ambiente y protección civil, más árboles no son un lujo, son infraestructura; más parques no son ornamento; son salud pública; más planeación no es burocracia; es prevención y futuro". 

