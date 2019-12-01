Desde la Comisión de Derechos Humanos, fortaleceremos el trabajo en pro de los derechos humanos de los jornaleros michoacanos: Xóchitl Ruíz

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero del 2026.- “Desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, entendemos la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el sector jornalero de Michoacán y estamos comprometidos para fortalecer el trabajo en pro de los derechos humanos de ellos, así lo afirmó la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de esta Comisión en la 76 Legislatura.

En el marco de la presentación del libro: Jornaleros Agrícolas Migrantes y Pequeños Productores, coordinado por María Elena Rivera Heredia, Pedro Fernández Carapia y Marco Antonio Tinoco Álvarez, la diputada Xóchitl Ruíz, enfatizó en la importancia de este tipo de documentos para visibilizar esta problemática y partir de ello para salvaguardar los derechos humanos de los jornaleros michoacanos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, manifestó que “desde esta Comisión, seguiremos atentos para trabajar de la mano con las autoridades encargadas de la materia y así garantizar una vida digna al sector jornalero de Michoacán”.

Por su parte, la diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que “desde el Congreso, tenemos un compromiso claro que es traducir el conocimiento en decisiones, leyes y políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la desigualdad”.

La legisladora quien asistió en representación de la Mesa Directiva, refrendó la importancia de fortalecer el dialogo entre academia, sociedad civil y poder público, porque solo así se podrán construir soluciones integrales que coloquen en el centro la dignidad humana.