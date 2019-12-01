Desde garantías en movilidad hasta enseñanza gratuita de LSM: propuestas del Parlamento con Perspectiva de Discapacidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 18:37:22

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.- Con el compromiso de llevar ante el Pleno del Poder Legislativo cada una de las propuestas presentadas en el Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, la diputada Nalleli Pedraza Huerta invitó a cada uno de los parlamentarios a no dejar de luchar para que sus voces sean escuchadas.

La legisladora explicó que cada una de las 16 propuestas abordadas en Tribuna, serán incluidas por grupo de temas, se les dará la redacción formal e incluirán los nombres de quienes las formularon, con la finalidad de que éstas puedan ser turnadas a las comisiones de dictamen que correspondan.

Durante la jornada del Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, Dulce Rojas Ornelas propuso la instalación de un sistema que permita la generación de una “multa digital”, mediante APP, para reportar obstrucciones de espacios destinados a personas con discapacidad.

Alejandro Landín González abordó la obligatoriedad para la semaforización sonora en avenidas principales y en zonas de servicios de salud; mientras que Pilar Berenice Marín Ceja, habló sobre la importancia del impulso de programas gratuitos de enseñanza de lengua de señas mexicanas (LSM) para padres y familiares de personas sordas.

David Gerardo Guzmán pugnó porque existan intérpretes permanentes en servicios públicos y videointerpretación; María Guadalupe Ramírez Velázquez, para que se garantice el acceso a la LSM a temprana edad; y Alison Giselle Álvarez Pedraza, sobre la regulación de los intérpretes.

En su oportunidad, Sigrid Navarro Rodríguez propuso la creación de un fondo estatal para inclusión educativa y la prohibición de cobros por “guías sombra” en las instituciones educativas.

Everardo Casillas Gasca planteó la instauración del modelo de transición (MTLI) con figuras de mentores para discapacidad intelectual; mientras que Guare Rocío Chassin Martínez intervino para la creación de programas de capacitación permanente y certificación de competencias laborales exclusivas.

José Francisco García Cruz propuso la inclusión en el sistema de salud del medicamento especializado para atacar el gen de la Acondroplasia; y, Guadalupe Yuritzi Hernández Alvarado planteó la creación de programas de formación técnica extendida y ajustes razonables en los talleres del ICATMI.

Salvador Corona Sánchez formuló una reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para anexar el capítulo “Instituto Michoacano de Atención Integral a la Discapacidad”; y, José Sinhue Ayala López abordó la creación de centros de vida independiente para entrenamiento en autonomía cotidiana y económica.

Finalmente, Fernando Efrén Torres García propuso la creación de la Ley para la Identidad Lingüística y Cultural de la Comunidad Sorda; Paola Lara Bucio la instalación de sistemas sonoros en el transporte público y sistemas electrónicos de información de rutas de transporte; y Jorge Alberto Hurtado Yépez exhortó a llevar a cabo acciones sobre el derecho al trabajo.