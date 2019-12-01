Desde España, Dayana Pérez rinde homenaje a Tata Vasco y fortalece lazos con Salvador Escalante

Madrigal de las Altas Torres, España, a 15 de marzo de 2026.- En un acto cargado de simbolismo histórico y cultural, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, participó en la colocación de una ofrenda en Madrigal de las Altas Torres, España, lugar de nacimiento de Don Vasco de Quiroga, mejor conocido como Tata Vasco.

Durante la ceremonia realizada junto al alcalde Jesús del Campo Espinoza, se destacó la importancia de mantener vivos los vínculos que unen a ambas tierras, recordando el legado humanista y social que Don Vasco sembró entre los pueblos de Michoacán. Este encuentro reafirma el hermanamiento entre comunidades que comparten historia, valores y una profunda herencia cultural.

En este marco, la alcaldesa Dayana Pérez Mendoza subrayó que su administración trabaja bajo principios de cercanía con la gente y compromiso social, porque Gobernar con amor, justicia y libertad es parte fundamental de la visión que impulsa su gobierno.

Asimismo, resaltó que fortalecer los lazos internacionales y culturales permite generar oportunidades de desarrollo y proyección para el municipio, manteniendo siempre el diálogo y la atención a las necesidades de la población, pues gobernar implica Escuchar, resolver y transformar para construir un mejor futuro para todas y todos.

Finalmente, se reiteró el orgullo de representar a Salvador Escalante en este significativo acto, destacando la riqueza cultural del municipio y el reconocimiento que despierta en otros lugares del mundo, recordando que Santa Clara del Cobre enamora por su historia, su gente y sus tradiciones.