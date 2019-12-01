Desde el Congreso de la Unión fortalecemos el combate a la corrupción: Mejía Berdeja

Ciudad de México, 23 de marzo del 2026.- El legislador federal Ricardo Mejía Berdeja garantizó que la Cámara de Diputados trabaja para reformar el marco legal y otorgar mayores atribuciones en materia de desempeño a los órganos internos de control, particularmente para investigar y sancionar presuntos delitos de los servidores públicos en todo el país.

“Debemos avanzar hacia una reforma que fortalezca las atribuciones de los órganos internos de control, particularmente en materia de evaluación del desempeño, con el objetivo de mejorar los resultados en la investigación y sanción de delitos”, advirtió Mejía Berdeja.

En el marco de una reunión con el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Óscar Daniel del Río Serrano, para entregar su informe de actividades, el legislador federal que preside la Comisión de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Diputados detalló que este ejercicio forma parte de las acciones de rendición de cuentas en materia de control interno, donde se revisan avances, rezagos y áreas de oportunidad en la institución que dirige la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

“Es prudente revisar la actuación de ministerios públicos, peritos y áreas sustantivas de la FGR, por ello, desde el Congreso de la Unión, es una prioridad conocer cifras sobre autos de vinculación a proceso y sentencias condenatorias, para generar un análisis que permita identificar áreas de oportunidad en la procuración de justicia que demanda la ciudanía” dijo.

Ricardo “El Tigre” Mejía resaltó que se mantendrán reuniones periódicas con el OIC de la FGR hasta lograr un producto legislativo acorde a las necesidades que hoy se vislumbran en nuestro país, particularmente ante la evolución digital; por lo pronto el objetivo que tenemos es conocer resultados concretos de la gestión de la institución, para coadyuvar y fortalecer los mecanismos de supervisión.

En este sentido, el legislador federal petista explicó que “el combate a la corrupción en la procuración de justicia representa una demanda social prioritaria, por este motivo es importante fortalecer la autonomía técnica del OIC para garantizar independencia en las investigaciones.

Así mismo, el informe de la OIC de la FGR detalla que, al 8 de agosto de 2025, se registraron mil 335 expedientes en trámite; de ellos, 287 presentaron riesgo de caducidad. Así, la FGR contó con 20 mil 210 servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial; mil 731 no cumplieron y 774 lo hicieron fuera de tiempo. Señaló que en 2026 se impulsará una campaña para fortalecer el cumplimiento.

Finalmente, el legislador por Coahuila, Ricardo “El Tigre” Mejía informó que la Comisión mantendrá una agenda activa de trabajo, que incluye reuniones con la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como con diversos sectores vinculados al combate a la corrupción.

“Construimos una agenda integral que permita fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y garantizar instituciones más eficientes al servicio de la ciudadanía”, concluyó el legislador federal coahuilense Mejía Berdeja.