Desde el Congreso construimos el futuro de Michoacán: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 16:51:25

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- Para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, la diputada local Brissa Arroyo, ha presentado diversas iniciativas que favorecen a la progresividad de nuestros derechos.

Durante el 2025, la Congresista Local trabajó una agenda legislativa que a través de cinco ejes estratégicos atiende temas de mujeres, infancias, salud así como la parte de desarrollo social.

Brissa Arroyo, - quien es Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura-, ha impulsado el Parlamento Abierto con el objetivo de afianzar la participación ciudadana.

“Desde que asumí esta gran responsabilidad en el Legislativo he impulsado un modelo de participación ciudadana en donde escuchamos a todas las voces”, afirmó Arroyo.

La Legisladora local quien es Presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría, así como integrante de las Comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, y de Gobernación, resaltó que para avanzar hacia la construcción de acuerdos ha fomentado el diálogo y abierto puentes de comunicación con los diferentes actores políticos y la ciudadanía.

EJES TRANSVERSALES

1. Gobernanza y Participación Ciudadana:

“Un Congreso Cercano a la Gente”

• Transformación del Comité de Atención Ciudadana en Comité de Participación y Vinculación Ciudadana, promoviendo inclusión, transparencia y corresponsabilidad con la ciudadanía.

• Un Parlamento Abierto

• Reforzar la confianza ciudadana, la transparencia y la igualdad en la toma de decisiones.

• Consejo Ciudadano Legislativo



2. Justicia e Igualdad de Oportunidades:

“Protegiendo Derechos y Dignidad”

• Tipificación de violencia feminicida, obstétrica, moral, económica y digital, ampliando la protección integral de mujeres y niñas.

• Reformas para garantizar igualdad salarial, protección laboral y autonomía financiera, así como el respeto a la vida privada y decisiones personales.

• Implementación de medidas de protección integral para niñas, niños y adolescentes, asegurando el interés superior del menor, atención ante violencia y acceso a documentación legal.



3. Educación y Cultura: “Sembrando Igualdad desde la Base”

• Promoción de educación con perspectiva de género y prevención de violencia.

• Programas educativos para fomentar respeto, inclusión y nuevas masculinidades, contribuyendo a una cultura de igualdad y convivencia pacífica.

• Formar nuevas generaciones conscientes de la igualdad y el respeto a los derechos de todos.



4. Medio Ambiente y Sustentabilidad: “Protegiendo Nuestro Futuro”

• Legislación para fomentar reciclaje, separación de residuos y prohibición de incineración de plásticos de un solo uso.

• Acciones para conservar ecosistemas y biodiversidad, promoviendo responsabilidad ambiental en la ciudadanía.



5. Agenda Social y Salud: “Derechos y Bienestar para Todos”

• Garantía de derechos sexuales y reproductivos, asegurando autonomía, información y acceso a servicios de salud.

• Reformas para transparencia en medicamentos e insumos médicos, mejorando acceso a atención oportuna y calidad de vida.