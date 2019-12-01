Desconocimiento Generalizado sobre el Origen de SMS que Usan Nombres de Funcionarios Estatales

Desconocimiento Generalizado sobre el Origen de SMS que Usan Nombres de Funcionarios Estatales
Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 15:18:49
Morelia, Michoacán, 31 de enero de 2026. – La procedencia y el origen de mensajes de texto (SMS) que circulan utilizando los nombres de funcionarios estatales de Michoacán, como la Secretaria de Educación, Gabriela Molina, y el Secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, son hasta el momento un misterio.

 

La difusión de estos mensajes, se han reportado con mayor frecuencia en lo que va del año los cuales hacen alusión a la labor de los secretarios en sus respectivas dependencias.

 

 

Luis Navarro García secretario de Finanzas y Administración, negó ser el responsable de esta publicidad y confirmó que investigará la procedencia de los mensajes.

 

Jesús Mora González, líder estatal de Morena partido al que pertenecen ambos funcionarios no descartó la posibilidad de una "guerra sucia", sugiriendo que los responsables podrían ser actores externos.

 

El Gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, también declaró desconocer el tema y el origen de estos mensajes enviados a través de servicios de telefonía celular.

 

La falta de claridad sobre quién está detrás de estos SMS, en un contexto político cercano a procesos electorales, mantiene abierta la especulación sobre si se trata de promoción personal encubierta o de una estrategia de desestabilización.

