Descartan actividad sísmica tras estruendos nocturnos en El Chilar

Cadereyta de Montes, Querétaro, a 9 de noviembre 2026.- Momentos de incertidumbre vivieron los habitantes de la comunidad de El Chilar, del municipio de Cadereyta de Montes, la noche del pasado 8 de noviembre, luego de reportar un fuerte estruendo acompañado de vibraciones en el subsuelo que generaron alarma entre las familias y se difundieron en redes sociales, vinculándose de manera preliminar con la actividad de los géiseres de la región.

Sin embargo, ante el reporte ciudadano recibido a las 23:33 horas, la Coordinación Municipal de Protección Civil activó de inmediato los protocolos de inspección y acudió a la zona para realizar un recorrido de supervisión, confirmó Javier Amaya Torres, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Confirmó que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no tiene registrada ninguna actividad sísmica oficial en la región al momento de la consulta.

“Si bien, en esta franja convergen estructuras geológicas importantes, tales como las fallas Moctezuma y Pathé, asociadas a actividad hidrotermal, se cuenta con elementos técnicos para determinar que el origen de los movimientos percibidos provenga de dichas fallas por lo que no existe evidencia de actividad volcánica reciente”.

Para esclarecer el origen de este inusual fenómeno, Amaya Torres dijo que se estableció comunicación directa con el Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con base en el campus Juriquilla, institución con la que el estado mantiene una red de monitoreo sísmico activa y robusta desde hace más de tres años.

"El Sistema Sismológico Nacional nos reporta que no ha habido ningún movimiento registrado en esta zona. Se está a la espera de que la instancia municipal concluya el trabajo de campo para determinar si los reportes corresponden a un fenómeno geológico menor, desprendimientos rocosos o situaciones ajenas a la sismicidad".

Recordó previamente que en zonas específicas del semidesierto y la región serrana queretana se llegan a documentar microsismos por causas diferenciadas, lo que subraya la utilidad de contar con instrumentos de medición de vanguardia en la entidad.

Ante la inquietud generada, Amaya Torres emitió una serie de medidas preventivas para la ciudadanía entre ellas el mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada en redes sociales; revisar las viviendas para descartar posibles grietas o afectaciones menores tras el estruendo; alejarse de zonas con riesgo de desprendimientos de rocas, taludes inestables o grietas en el terreno y reportar cualquier nueva anomalía o situación de emergencia directamente a la línea única 9-1-1.

“Las autoridades estatales y municipales mantendremos el monitoreo constante en la comunidad de El Chilar para dar seguimiento a las indagatorias técnicas de la mano de la academia”.