Descarta Yankel  declinaciones por Morelia ; “Al que pongan, aquí van a topar”

Morelia, Michoacán, a 3 de julio 2026.– El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, cortó de tajo los rumores sobre supuestas declinaciones dentro del grupo de aspirantes del PAN a la alcaldía de Morelia ,asegurando que el proceso interno del Partido Acción Nacional para definir al abanderado por la capital sigue firme.

Ante las recientes versiones que sugerían acuerdos previos entre los aspirantes, el funcionario afirmó que existe "madurez y responsabilidad" para competir sin fracturar la unidad del proyecto.

“Nadie ha declinado en favor de nadie. No son momentos todavía; hay que trabajar y esperar los tiempos legales”, atajó Benítez Silva, quien enfatizó que la competencia interna no debe ser motivo de alarma, sino un elemento para legitimar al perfil más competitivo frente a la elección de 2027.

El secretario, quien confirmó que realizó su registro formal ante la plataforma del Partido Acción Nacional (PAN) desde principios de mayo, lanzó un mensaje a los posibles candidatos de Morena, “Al que pongan y gusten, aquí van a topar. No hay preferencia, al que guste adelante”.

Sobre su identidad política, Yankel Benítez reivindicó su postura como ciudadano independiente, marcando distancia de movimientos externos asociados a dicha figura en Michoacán. “Yo seguiré siendo independiente. Nadie tiene el dominio de esa marca; en Morelia el proyecto independiente ha sido construido desde 2015 por Alfonso Martínez y no tenemos que afiliarnos a un movimiento para ello”, señaló.

En materia de coaliciones, el funcionario reconoció que en política es fundamental buscar "los más aliados posibles", por lo que en su momento se buscará integrar una visión amplia que podría incluir a otros institutos políticos, con quienes asegura mantener una comunicación permanente y de confianza.

Benítez Silva calificó como un reto defender los logros de la actual administración frente a lo que llamó el "legado de retroceso" que dejó Morena en su paso por la alcaldía . “La marca de Morena está en caída libre porque se les salió de control la sospecha de vinculaciones con el crimen organizado. Aquí en Morelia no se les olvida el hackeo de las finanzas y el mal logrado proyecto de iluminación que terminó siendo un fraude”, sentenció.

Reiteró que se mantendrá en su cargo administrativo hasta que los tiempos legales exijan una separación.