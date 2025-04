Descarta PRD que pudiera aplicar juicio político contra edil de Hidalgo 

Morelia, Michoacán, a 23 de abril del 2025.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), salió a la defensa de la alcaldesa de Ciudad Hidalgo tras los hechos reportados el sábado de Gloria en Huajúmbaro, donde presuntos integrantes del crimen organizado conviven con ciudadanos.

Cuestionado sobre si aplicaría el mismo caso que la edil de Coalcomán de iniciar un juicio político, contra Jeovana Alcántar presidenta municipal de Hidalgo, apuntó que no existe punto de comparación.

Recordó que con el tema de Coalcomán, en dos eventos públicos, uno de ellos con la presencia de la edil se hizo alusión a grupos delictivos y en Hidalgo la alcaldesa no tenía reporte de Huajúmbaro.

"Lo que hoy nosotros tenemos en Hidalgo son unos videos donde aparece gente armada, y la presidenta municipal de momento no tuvo un recorte y Huajúmbaro está a 40 minutos de la cabecera municipal, el jefe de tenencia mismo no reportó que había una situación de esa naturaleza, pero cuando se dio a conocer a través de las redes sociales, inmediatamente la presidenta municipal ordenó a la policía municipal que fuera y se trasladara a esa localidad, ahí estuvo la policía municipal, después llegó la Guardia Nacional incluso, hicieron el recorrido", apuntó el perredista, quien dijo la alcaldesa de extracción perredista no ha evadido su responsabilidad.

Ocampo Córdova descartó que Jeovana Alcántar tenga presiones de grupos criminales y reconoció que hasta a él durante sus recorridos por el estado se topa con grupos armados.

Indicó que será la Fiscalía General del Estado quien dará seguimiento al caso de Huajúmbaro.

Fue a través de redes sociales que se difundieron unos videos grabados con dispositivos móviles, en los que se observa que al ritmo de banda, vino y cerveza, los ciudadanos lanzan agua a quien circula por la zona, incluyendo a un grupo de hombres que portan ropa tipo militar, algunos de ellos pasamontañas, fornituras, chalecos con las siglas de un grupo delictivo y armas, todos a bordo de dos camionetas rojas.