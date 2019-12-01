Descarta Mauricio Kuri cobro de tenencia vehicular para Querétaro

Descarta Mauricio Kuri cobro de tenencia vehicular para Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 19:52:54
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de noviembre de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, descartó que se retome el cobro de tenencia vehicular en la entidad, luego de que este tema se pusiera a discusión para reinstalar este impuesto, bajo el argumento de “justicia social”.

Recordó que desde el 2010 la entidad Querétaro se eliminó la tenencia vehicular, por lo que no existe ninguna propuesta para reactivar este cobro a la ciudadanía; privilegiando la economía familiar de los queretanos.

El gobernador cuestionó que se impulse la discusión desde el ámbito federal sin revisar antes las áreas donde pueden realizarse ajustes presupuestales, y reiteró que en Querétaro buscarán mantener un manejo responsable de las finanzas estatales sin recurrir a cargas adicionales para los contribuyentes.

Destacó que cualquier planteamiento relacionado con nuevos cobros debe analizarse desde la perspectiva del ahorro y la eficiencia del gasto público.

