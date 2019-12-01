Descarta Julio Arreola presunto "éxodo" de turistas en Pátzcuaro tras asesinato de Carlos Manzo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 14:29:19

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre del 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, descartó el presunto "éxodo" de turistas que circuló en redes sociales, luego del atentado en el que fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, en un evento público con motivo del día de muertos.

El edil señalo que hubo un número importante de personas que seguían en las calles durante la noche por su visita al Pueblo Mágico, además de que la afluencia continuó hasta el día domingo 02 de noviembre, tanto en el municipio, como en los muelles que comunican con las diferentes islas.

Agregó que las cifras estiman que visitaron Pátzcuaro entre 350 mil y 400 mil personas en esta fecha.

Julio Arreola lamentó que este año no se pudieron hacer públicos los números resultado de esta temporada fuerte de turismo, debido al asesinato del edil, pero descartó que haya afectado a la pernocta que hubo en Pátzcuaro en dicha fecha.