Derechos humanos deben garantizarse desde instituciones dignas e incluyentes: Xóchitl Ruiz

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2026.- El garantizar los derechos humanos también implica transformar las instituciones para que las personas encuentren atención digna, accesible y especializada, afirmó la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, durante la inauguración de nuevos espacios de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

La legisladora destacó que la dignificación de los espacios de atención representa un paso importante para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger y promover sus derechos, particularmente de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Xóchitl Ruiz González señaló que desde el Poder Legislativo existe el compromiso de acompañar y fortalecer el trabajo de los organismos que tienen como responsabilidad garantizar el respeto a los derechos humanos, bajo una visión que coloque en el centro a las personas y sus necesidades.

Durante el recorrido por las nuevas instalaciones, reconoció la incorporación de áreas especializadas para la atención de niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, así como las adecuaciones que permiten avanzar hacia espacios con mejores condiciones de accesibilidad e inclusión.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos también reconoció el trabajo realizado por el presidente de la CEDH, Josué Mejía, durante su primer año al frente del organismo, al considerar que la mejora de la infraestructura debe acompañarse de una atención profesional, sensible y cercana a quienes acuden a solicitar apoyo o presentar una queja.

“La inclusión y el respeto a los derechos humanos también deben comenzar desde las instituciones”, sostuvo la diputada, al refrendar que desde el Congreso del Estado continuará impulsando acciones para que la defensa de los derechos humanos se traduzca en instituciones más humanas, incluyentes y accesibles para todas y todos.